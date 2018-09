Erzbischof gibt sich leutselig

Es war schon etwas Besonderes, dass der Erzbischof Ludwig Schick zu Gast in Burkheim ist. Da herrschte natürlich große Freude im 250-Seelen-Ort. Eines nicht alltägliches Ereignisses wegen hatte sich das Oberhaupt des Erzbistums nach Burkheim begeben, um mit den Christen das Patrozinium "Zum heiligen Kreuz" zu feiern.

1966 war die Kapelle erbaut worden. Am 5. Juli 1966 wurde die alte Marienkapelle abgerissen, die im ausgehenden 19. Jahrhundert im neugotischen Stil errichtet worden war. Am 24. Juli 1966 wurde die Weihe des neuen Gotteshauses durch Pater Georg Köstner (ein gebürtiger Burkheimer), Pater Hans Will (ein gebürtiger Pfaffendorfer) und Pater Schenzle (von den Pallottinern aus Untermerzbach) sowie Geistlichem Rat Georg Lang aus Altenkunstadt, vorgenommen.

Otto Bähr spielte an der Orgel

Zusammen mit Pfarrer Georg, Pater Kosmar und Diakon Rainer Dauer zog der Erzbischof mit einer großen Ministrantenschar unter den Orgelklängen von Otto Bähr in das Gotteshaus ein. Der Kapellenbau-Vereinsvorsitzende Ludwig Schnapp begrüßte den hohen Gast und überreichte ein kleines Präsent.

"Das Kreuz ist für Christen das Markenzeichen des Glaubens, um Hoffnung und Erlösung in der Ewigkeit zu bekommen", erklärte Erzbischof Ludwig Schick den Gläubigen. In seiner Predigt dankte das Bamberger Kirchenoberhaupt den Burkheimern für die Pflege und Instandhaltung ihres Gotteshauses.

Nach der Segnung der Gläubigen zeigte sich Erzbischof Ludwig Schick sehr volksnah. Bei einem Stehempfang vor dem Gotteshaus konnten Erinnerungsfotos gemacht werden und Gespräche geführt werden.