Erzählnachmittag für Kinder und Erwachsene

Die Synagoge in Ermreuth lädt Kinder und Erwachsene zu einem offenen Erzählnachmittag ein. Am Sonntag, 8. Juli, 17 Uhr, erwachen in den ehrwürdigen Mauern der Synagoge alte Märchen und Geschichten zum Leben, die der jüdische "Rebbe" mitbrachte, wenn er auf Reisen ging. Er erzählte viele Geschichten aus den "Stetln", den jüdischen Wohnvierteln in Osteuropa, vom Mittelmeer und von der Seidenstraße. Die Märchenerzählerin Bettina von Hanffstengel hat dem "Rebbe" einige dieser Märchen und Geschichten abgenommen und erzählt sie an diesem Nachmittag weiter. Auch eigene Märchen oder Geschichten dürfen vorgetragen werden. Für Erwachsene wird ein Beitrag erhoben, Kinder haben freien Eintritt.