Erzählkünstler feiern gute Geschichten

Erzählkünstler aus dem deutschsprachigen Raum werden den Weltgeschichtentag 20. März zum Event machen. Das Erzählen von Märchen, Sagen, Mythen und Geschichten soll einer Pressemitteilung zufolge am kommenden Mittwoch vielfältig gefeiert werden, auch in Coburg. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Ernstplatz 12 (Ende gegen 21 Uhr). Es wird alle 30 Minuten neue alte Geschichten aus alten weltweiten Traditionen im Hexenturm geben, dazu Klavierkompositionen von Andreas Wolff. Pro 60 Minuten 8 Euro. Infos unter 09561/3517911.

Seit 2004 gibt es diesen Aktionstag, der auf einem schwedischen Erzähltag basiert. "Weltweit vernetzen sich Erzählerinnen und Erzähler, um Geschichten aller Art zu präsentieren", weiß VEE, der Verband der Erzählerinnen und Erzähler. "Wir halten die uralte Tradition aufrecht, Geschichten frei zu erzählen. Erzählen ist Kino im Kopf. " Mit Stimme, Mimik und Gestik entzünden die Erzählenden die Fantasie ihrer Zuhörer und wecken eigene Bilder. Ziel des Weltgeschichtentages ist, die Fülle von tradierten Geschichten zu teilen und das Erzählen zu kultivieren.

Alt und doch hochaktuell

"Mythen, Epen und Legenden" ist das Motto 2019, das im Fokus der diesjährigen Erzählungen steht. Ob König Artus mit seinen Rittern der Tafelrunde, heimische Legenden oder weitreichende Odysseen, die Erzähler lassen Helden und Götter auferstehen, erzählen von wilden Abenteuern oder tragischen Verfehlungen und suchen dabei auch den Bezug zur heutigen Zeit. "Diese alten Stoffe sind mehr als kulturelle Überlieferungen", so Jana Raile, Vorsitzende vom VEE, "sie erzählen vom Ringen mit dem Leben und konfrontieren uns unmittelbar mit hochaktuellen Themen wie Macht, Konkurrenzkampf, Treue und Selbstfindung."

Weitere Veranstaltungsorte, zum Beispiel in anderen Städten, finden sich auf www.weltgeschichtentag.de. red