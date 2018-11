Erzählcafé im Seniorenzentrum

Am Mittwoch, 28. November, kommt der ehemalige Präsident des Bayerischen Landtages, Johann Böhm, ins Erzählcafé im Seniorenheim St. Elisabeth. Der Referent nimmt Stellung zum Thema "Drei Jahrzehnte aktive Politik". Hans Böhm hat den ehemaligen Wahlkreis Bad Neustadt stets für sich gewonnen. Die politische Karriere war aber nicht von vorneherein geplant. Der gebürtige Egerländer hat sich seine berufliche Laufbahn hart erarbeitet. Bei seinen politischen Reden hat er auch immer eine gehörige Portion Humor mit einfließen lassen. Eine Kostprobe davon gibt es für die Zuhörer im Erzählcafé. Der Vortrag im Seniorenheim beginnt um 15 Uhr. Bereits ab 14 Uhr bietet das Haus, auch für Besucher, Kaffee und Kuchen an. Gäste sind willkommen, heißt es in der Pressemeldung. sek