Erzählcafé im Seniorenzentrum

Am Samstag, 15. September, startet die neue Reihe der Erzählcafés im Seniorenzentrum St. Elisabeth. Für die erste Veranstaltung konnte die evangelische Pfarrerin in Münnerstadt, Sigrid Ullmann, gewonnen werden, bevor sie in Kürze ihre bisherige Stelle wieder verlässt. Sie widmet sich dem Thema "Pastorin in einer kleinen Gemeinde". Bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um 15 Uhr beginnt der Vortrag. Die Erzählrunde ist für alle offen. sek