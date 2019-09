Am Mittwoch, 2. Oktober, beginnt die Herbst-/Winterstaffel der Erzählcafé-reihe im Juliusspital. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Saal des Betreuten Wohnens St. Michael. Der erste Erzähler ist der kürzlich in den Ruhestand getretene Direktor des Gymnasiums, Joachim Schwigon. Er wird ab 14.30 Uhr über sein Leben unter dem Motto "Früher selbst Schüler - später Direktor des Johann-Philipp-von -Schönborn-Gymnasiums in Münnerstadt" erzählen. maa