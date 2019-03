Erwischt: Noch nie einen Führerschein besessen

Einen BMW-Fahrer kontrollierte am Rosenmontag eine Streife der Bad Brückenauer Polizeiinspektion zur Mittagszeit in der Unterhainstraße. Der 50-Jährige konnte keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, was der Grund dafür war: Der Mann hat noch nie einen Führerschein besessen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, berichten die Beamten. Angezeigt wurde auch seine Lebensgefährtin. Sie wusste, dass der 50-Jährige keinen Führerschein besitzt. Da die Frau ihn trotzdem mit ihrem Auto fahren ließ, muss sie sich als Fahrzeughalterin wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. pol