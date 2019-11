Erwischt: Mann überholt gefährlich Polizeichef

Ausgerechnet den Leiter der Bad Brückenauer Polizeiinspektion überholte ein 22-Jähriger am Donnerstagmorgen auf der B 286 zwischen der Autobahnanschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken und Römershag bei Gegenverkehr, schreibt die Polizei. Der BMW-Fahrer zog nach einer leichten Rechtskurve an dem Auto des Polizisten vorbei, obwohl ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Der Überholte musste sogar leicht abbremsen, um ein gefahrloses Wiedereinscheren zu ermöglichen. Zu dem Zeitpunkt herrschte völlige Dunkelheit und die Straße war abschüssig und regennass. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige, ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von rund 100 Euro. pol