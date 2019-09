Erwischt: Autofahrer unter Drogen

Die Polizei beendete in der Nacht zum Samstag die Reise eines 26-jährigen Autofahrers. Der junge Mann saß am Steuer eines Kleintransporters und wurde auf der B 289, im Stadtgebiet, von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei wurde ein Drogentest bei dem Fahrer durchgeführt, der auf Amphetamin und Methamphetamin reagierte. Die Beamten brachten den 26-Jährigen daraufhin zur Blutentnahme ins Klinikum und erstatteten Anzeige. Den Schlüssel des Transporters stellten sie sicher. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. PI