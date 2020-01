Erwin Weininger will ins Rathaus

Bei der Kommunalwahl in der Gemeinde Rauhenebrach haben die Bürger eine echte Wahl zwischen zwei Bewerbern für das höchste Amt in der Kommune. Erwin Weininger heißt der Bürgermeisterkandidat der CSU. Bei der Nominierungsversammlung in der Gaststätte "Bayern" in Theinheim statteten ihn die Mitglieder mit einem herausragenden Vertrauensbeweis aus. Weiniger tritt gegen den Amtsinhaber Matthias Bäuerlein (FW) an.

Der Kreistagskandidat und CSU-Vorsitzende von Unterhohenried, Sebastian Schilling, hob in seinem Grußwort die einzigartige Partnerschaft der CSU-Ortsverbände Rauhenebrach und Unterhohenried heraus, die es seit dem Jahre 2009 gebe. Hinsichtlich der Kreispolitik betonte er die medizinische Versorgung, einen flächendeckenden Mobilfunkempfang und eine nachhaltige Energieversorgung. Er wolle sich auch für den Bau eines neuen Hallenbades oder Allianzbades im Maintal einsetzen, versicherte er.

Für die bevorstehenden Kommunalwahlen auf der Gemeindeebene gehe es nun darum, so Schilling, einen "schlagfertigen Bürgermeister" und "eine gute Truppe" für den zukünftigen Gemeinderat anzubieten. Dabei sei es wichtig, einen bürgernahen Bürgermeister zu wählen, der stetig und eng mit seiner Gemeinde verbunden sei.

Aus der Runde kam der einmütige Vorschlag, als CSU-Bürgermeisterkandidaten den 53-jährigen Transportunternehmer Erwin Weininger zu benennen, weil er ein Kind der Gemeinde und tief mit dem Steigerwald verwurzelt sei. Der alleinstehende Vater einer Tochter, der in Koppenwind aufgewachsen ist und in Theinheim wohnt, kam viel in Rauhenebrach herum und nannte bei seiner Vorstellung konkrete Ziele für die Politik in der Gemeinde.

"Mir geht es vor allem darum, die Attraktivität unserer Gemeinde zu erhalten und auszubauen. In den vergangenen Jahren wurde viel geredet. Jetzt wird es Zeit, die Dinge umzusetzen. Ich stehe für eine zukunftsorientierte Nahversorgung innerhalb unserer Gemeinde, die Ausweisung eines Gewerbegebietes sowie die Förderung und den Erhalt unserer Kultur."

Besonders liegen ihm, wie er sagte, der Erhalt der Arztpraxis in Untersteinbach und die Verbesserung der medizinischen Versorgung in Rauhenebrach am Herzen. Es störe ihn, dass beim großen Thema Ärztehaus immer noch nichts Konkretes umgesetzt werden konnte. Dieser Zustand sei eine Katastrophe und untragbar, rügte er.

Als zukünftiger Bürgermeister wolle er sich aber auch um eine bessere Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz bei Entscheidungen bemühen und einem weiteren Rückgang der Bevölkerung in der Gemeinde entgegenwirken. Auch das Ehrenamt müsse einen höheren Stellenwert bekommen, sagte er.

Kindergarten und Schule seien wichtige Einrichtungen. Es gelte, den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sowie Gastronomie und Tourismus mehr zu fördern. Ebenso dürfe man Unternehmer und Handwerker mit ihren Arbeitsplätzen nicht aus den Augen verlieren.

Bei der Nominierung sprachen die Mitglieder Erwin Weininger einen großen Vertrauensbeweis aus. Er dankte und rief zu einem engagierten und sachlichen Wahlkampf auf.

Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl besteht der Gemeinderat künftig nicht mehr aus 16, sondern nur noch aus 14 Gemeinderäten. Die 14 Kandidaten stellten sich vor.

Die Kandidaten

Bürgermeisterkandidat Erwin Weininger aus Theinheim führt die Liste an, gefolgt von Maria Bayer, Theinheim; Ludwig Popp, Geusfeld; Alfred Bauer, Falsbrunn; Manfred Reinhart, Untersteinbach; Joachim Schmid, Prölsdorf; Olaf Ernst, Untersteinbach; Christian Karbacher, Obersteinbach; Sarah Hümmer, Geusfeld; Sebastian Hirt, Untersteinbach; Daniel Gibfried, Theinheim; Alexander Kook, Prölsdorf; Anja Schilling, Falsbrunn; und Alexander Leicht, Theinheim.