Erwin Schneider ist seit 50 Jahren in der SPD

Seit 50 Jahren ist Erwin Schneider Mitglied des SPD-Ortsvereins Himmelkron-Gössenreuth. MdL und SPD-Kreisvorsitzende Inge Aures gratulierte zu diesem stolzen Jubiläum, dankte für die langjährige Treue zur SPD und überreichte neben einer Urkunde auch die Goldene Ehrennadel.

Erwin Schneider ist gebürtiger Gössenreuther und Vater von sechs Kindern. Er hat den Beruf des Webers erlernt und übte diese Tätigkeit über 50 Jahre aus. Wie SPD-Ortsvorsitzender Rudi Gumtow betonte, hat sich Erwin Schneider in all den Jahren immer für seine sozialdemokratische Überzeugung eingesetzt, die Veranstaltungen des Ortsvereins besucht und dabei in der Vorbereitung auch tatkräftig mitgeholfen. Werner Reißaus