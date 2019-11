Erwerb des Laufabzeichens

Beim Trimm- Dich-Verein Ebenhausen kann das Laufabzeichen an den beiden Samstagen, 9. und 16. November, erworben werden. Gelaufen oder gewalkt werden ein oder zwei Stunden. Start für zwei Stunden Lauf ist um14 Uhr, für eine Stunde Lauf um 15 Uhr, jeweils am Waldfriedhof in Ebenhausen, teilt der Trimm-Dich-Verein mit. sek