Erweiterung passiert den Gemeinderat

Der Erweiterung der Bäckerei Burkard in Pommersfelden dürfte nun nichts mehr im Wege stehen. In der Gemeinderatssitzung wurde zum Bauantrag von Robert Burkard - bei einer Gegenstimme - das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Bürgermeister Hans Beck (Wählerblock Sambach) war als Schwager des Antragstellers von der Abstimmung ausgeschlossen. Gegen die Erweiterung der Bäckerei an ihrem angestammten Platz hatte es vor einigen Monaten einige Widerstände aus der Bevölkerung, speziell aus der Nachbarschaft, gegeben. Die Bauleitplanung für die Erweiterung - ein vorhabensbezogener Bebauungsplan, dessen Kosten zulasten des Antragstellers gehen - konnte jedoch bereits Mitte September 2019 abgeschlossen werden.

Alle Bedenken ausgeräumt

Auch die im Rahmen des Verfahrens beteiligten Behörden, so das Landratsamt und der Denkmalschutz wegen des nahen Schönborn-Schlosses, hatten in ihren Stellungnahmen keine Bedenken mehr gegen die Bäckerei-Erweiterung. Allerdings muss der Antragsteller etliche Auflagen, so zum Beispiel im Hinblick auf den Lärmschutz, erfüllen. See