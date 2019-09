In der Sitzung des Weilersbacher Gemeinderats am Freitag, 27. September, um 19 Uhr im Rathaus geht es unter anderem um die geänderte Planung zur Erweiterung der Kindertagesstätte, um die Berufung eines stellvertretenden Wahlleiters und um einen Antrag auf Versetzung des Grüngutcontainers in Weilersbach. Außerdem wird über eine neue Trafostation in Reifenberg beraten. red