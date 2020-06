Erweiterung der "Siemauer Sagenwelten"

Eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Untersiemau findet am Donnerstag, 18. Juni, in der Aula der Grund- und Mittelschule in Untersiemau statt. Unter anderem geht es dabei darum, die neu gewählten Ortssprecher in ihr Amt einzuführen. Dies geschieht im Zuge der Ortsversammlungen in den Gemeindeteilen Birkach und Ziegelsdorf. Weiterhin beraten wird die Aufstellung eines Hexenhäuschens am Sonnwendfeuerplatz Weißenbrunn. Damit soll der Erlebniswanderweg "Siemauer Sagenwelten" mit einer weiteren Station "Hexen-Härle" ergänzt werden. Bei der Sitzung geht es auch um die Einholung von Angeboten für die Restaurierung des Denkmals Pyramide. Bei diesem Punkt soll der Gestaltungsplan vorgestellt werden. Ein weiterer Punkt ist die Erweiterung des Auftrages der "Kleinen Straßensanierungsmaßnahmen 2020" beziehungsweise der Bau eines Gehweges entlang des Anwesens Vordere Steineller 2 in Untersiemau und die Verlängerung des Gehweges vor dem Anwesen Seewiesenstraße 2 in Weißenbrunn. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. red