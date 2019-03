Erweiterung der Kita in Hetzles

Am Dienstag, 12. März, findet ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Hetzles eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Das Gremium beschäftigt sich unter anderem mit folgenden Punkten: Bestellung neuer Vertreter für die Gruppierung Bürger aus Hetzles und Honings (BHH) in die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz; Konzeptvorstellung zur Erweiterung der Mittagsbetreuung in Räumen des Feuerwehrhauses; Erweiterung der Kita Hetzles um eine Krippengruppe und die Anmietung von Containern als Übergangslösung; mögliche investive Kosten einer Mittagsbetreuung vor dem Hintergrund der Schulbauförderung; Varianten zum Erlass einer Gebührensatzung für die Mittags- und Ferienbetreuung der Gemeinde Hetzles (MBGS) ab dem Schuljahr 2019/2020. red