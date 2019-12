Oberthulba vor 17 Stunden

Erweiterung der Kindertagesstätte

In der Sitzung des Marktgemeinderates Oberthulba am Dienstag, 10. Dezember, geht es um die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Thulba. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Rathaus. sek