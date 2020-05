Erweiterte Öffnungszeiten

Die Pfarrbücherei Riedenberg hat sich in den letzten drei Wochen darauf vorbereitet die Bücherei wieder zu öffnen und sämtliche Medien desinfiziert. Ab Samstag, 16. Mai, sollen die Leser bei ihrem Besuch die allgemeinen Schutz- und Hygienevorschriften, wie Maskenpflicht, Hände desinfizieren sowie die Abstandsregelung einhalten. Kinder unter sechs Jahren sollen derzeit die Bücherei nicht besuchen. Die Zahl der Leser ist in den Büchereiräumen auf drei Personen begrenzt. Für die Risikogruppe Senioren bietet das Büchereiteam einen Lieferservice an. Die Öffnungszeiten für die ersten beiden Wochenenden sind Samstag, 16. Mai, von 14 bis 16 Uhr, Sonntag, 17. Mai, von 10 bis 12 Uhr sowie am Samstag,

23. Mai, von 14 bis 16 Uhr und Sonntag, 24. Mai, von 10 bis 12 Uhr. Ab dem 27. Mai bietet die Bücherei zusätzlich zu den Samstagsöffnungszeiten auch eine Ausleihmöglichkeit mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr an, teilt die Bücherei Riedenberg mit. sek