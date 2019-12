"Erwartung und Ankunft" in der Klosterkirche

Keine andere Zeit des Jahres hält wohl einen so großen Schatz an stimmungsvoller Musik bereit wie die Advents- und Weihnachtszeit. Diesem Festkreis widmet der Chor "Vocal-Project" unter der Leitung von Thomas Witschel ein Konzert am Samstag, 7. Dezember, in der Klosterkirche Weißenohe. Zu Gehör kommen ab 19 Uhr A-cappella-Werke vornehmlich der deutschen Romantik. Der Reigen spannt sich inhaltlich vom Advent bis zum Dreikönigsfest, von der Choralmotette "O Heiland, reiß die Himmel auf" von Johannes Brahms bis zu "Die Könige" von Peter Cornelius. Auch einer der bedeutendsten bayerischen Komponisten, der Oberpfälzer Max Reger, ist mit mehreren Choralvertonungen vertreten. Sehr selten zu hören sein dürften die "Drei Weihnachtslieder" von Peter Cornelius in einer Bearbeitung von Clytus Gottwald. Der Eintritt ist frei. red