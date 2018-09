Erwachsener getauft

Es war ein besonderer Gottesdienst, den Pater Gottfried Scheer in der Kirche des Klosters Maria Bildhausen hielt. Dort spendete er nämlich zunächst die Erwachsenentaufe, gleichzeitig nahm er Matthias Hicksch damit in die katholische Kirche auf. Zeichen dafür war das "weiße Gewand", aber auch eine Stola, die, so der Pater, symbolisiere, dass der junge Mann nun zu Christus gehört und weil Christus ein König ist, bekam auch Matthias eine Krone, die diese Gemeinschaft mit Jesus Christus noch einmal unterstrich.

Pater Scheer sagte der Gemeinde, dass sich Matthias Hicksch auf diesen Tag ganz speziell vorbereitet habe und es sein eigener, freier Wille war, sich taufen zu lassen. Es brauche Zeit, sich zu entscheiden für den christlichen Glauben und für die gelebte Gemeinschaft in der Kirche. Bei den Vorgesprächen geht es zum einen um die ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Glauben und die "Kernstücke" der christlichen Glaubenstradition: Das Vaterunser, als Grundgebet der Christen, das Glaubensbekenntnis und die Zehn Gebote, Einblick in die Bibel und das Gesangbuch.

Mit der Taufe war der junge Mann, der in Maria Bildhausen zu Hause ist und hier arbeitet, in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen und konnte auch gleich erstmals die Kommunion empfangen.

Schließlich sagte Pater Scheer, dass er vom Würzburger Bischof Dr. Franz Jung auch den Auftrag bekommen habe, am gleichen Tag die Firmung zu spenden. Dies geschah mit geweihtem Chrisam-Öl, in dem der Geistliche dem Firmling ein Kreuz auf die Stirn zeichnete. Ganz klar, dass der junge Mann dann mit Beifall in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen wurde und es im Anschluss an den Gottesdienst auch eine Feier in Maria Bildhausen gab. mhf