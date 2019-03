Erwachsenenbildung: "B(r)eikost mal anders"

Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Lichtenfels bietet einen Vortrag zum Thema "B(r)eikost mal anders - Baby led weaning" am Freitag, 15. März, um 15 Uhr an. Mit "Baby led weaning", kurz BLW, können Kinder selbstbestimmt essen. "Weaning" heißt übersetzt "Entwöhnung" - bedeutet lediglich die babygesteuerte Umstellung auf feste Kost. Kinder lernen so ihr Sättigungsgefühl besser kennen, neigen später deutlich weniger zu Übergewicht, fördern die Hand-Mund-Koordination und gewinnen hierdurch an Eigenständigkeit und Selbstvertrauen. Um mit dieser Art der Beikosteinführung starten zu wollen, braucht es ein paar Grundlagen. Hebamme Julia Beitzinger erklärt den Teilnehmern gerne die Reifezeichen, welche Nahrungsmittel sie anfangs meiden sollten und bringt ein paar Rezeptideen für Frühstück, Mittag-/Abendessen oder auch für kleine Snacks zwischendurch mit. "Baby led weaning" ist ab einer gewissen Reife sowohl für gestillte, als auch für flaschenernährte Kinder geeignet. Der Kurs findet im Pfarrsaal der Hl. Familie in Lichtenfels statt. Anmeldung bei der KEB Lichtenfels, Telefon 09261/61767. red