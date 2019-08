Erstmals zu Gast in Reckendorf

Erstmalig richtete die Gemeinde Reckendorf ein Konzert im Rahmen des Bamberger Blues&Jazz-Festivals aus. Mit der tschechischen Band "Yanna" um Sängerin Dája Šimícová und der Gruppe "Shadde Yadda", waren auf Vermittlung von Stefan Lutter zwei erstklassige Bands zu Gast. Das Konzert fand vor dem Rathaus in Reckendorf statt.

Die Gruppe gab hauptsächlich Eigenkompositionen und einige stilsichere Cover bekannter Hits zum Besten. Die charismatische Sängerin Šimícová eroberte die Herzen des Publikums und wurde unter Ovationen verabschiedet. Einen Tag später wurde traditioneller Swing und Jazz von der Gruppe "Shadde Yadda" geboten. In zeitgenössischer Kleidung wurden die großen Hits vergangener Zeiten zum Leben erweckt. Besonders die deutsche Interpretation einiger tschechischer Lieder begeisterte die Zuhörer.

Die Veranstalter denken schon über eine Wiederholung in zwei Jahren nach, da man sich mit der Stadt Baunach bei der Teilnahme am Blues&Jazz-Festival abwechseln will.