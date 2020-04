Erstmals seit Wochen steigt die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis nicht weiter an

Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 136 bestätigte Coronavirus-Fälle (der Stand am 21. April, 14 Uhr). Es ist seit Wochen das erste Mal, dass sich die Zahl gegenüber dem Vortag nicht erhöht hat.

85 Bürger sind nach den Angaben des Landratsamtes mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell noch 49 Personen an dem neuartigen Virus erkrankt. Zwei Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich 188 Bürger.

Weiter teilte das Landratsamt gestern mit: Mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts ab Montag, 27. April, für die Abschluss- und Meisterklassen nimmt der Landkreis Haßberge zu diesem Zeitpunkt den Regelfahrplan im Zuge des öffentlichen Personennahverkehrs wieder auf.

Für die Schulbuslinie Römmelsdorf gilt ab 27. April ein geänderter Fahrplan: Der Bus am Nachmittag um 15.35 Uhr verkehrt nur donnerstags. Die Fahrten nach 17 Uhr entfallen bis auf Weiteres.

Schutz ist erforderlich

Um Fahrgäste und Fahrpersonal bestmöglich zu schützen, besteht ab 27. April in allen öffentlichen Verkehrsmitteln eine Alltagsmaskenpflicht. "Bitte stellen Sie sicher, dass bei Zustieg in ein öffentliches Fahrzeug ein Mund-Nasen-Schutz angelegt ist", appelliert Landrat Wilhelm Schneider an die Bürger. Des Weiteren bittet er: "Halten Sie, wo immer es möglich ist, Abstand zu anderen Fahrgästen, indem Sie zum Beispiel im Schienenverkehr die gesamte Länge des Bahnsteiges und alle Türen zum Einsteigen nutzen. Achten Sie auf ausreichend Abstand zu aus- und einsteigenden Fahrgästen und stellen Sie sich nicht Angesicht zu Angesicht gegenüber", so Landrat Schneider.

Bei Community-Masken oder Alltagsmasken handelt es sich nicht um die hochwertigen Masken wie FFP-Masken - diese müssen vorrangig medizinischem und pflegerischem Personal vorbehalten bleiben. Community- oder Alltagsmasken sind einfache Masken für Mund und Nase, die aus handelsüblichen Stoffen in unterschiedlichsten Variationen genäht werden. Im Internet gibt es zahlreiche Nähanleitungen. Mund-Nasen-Bedeckungen werden auch von verschiedenen Firmen wie Texilherstellern produziert. Sollte keine derartige Mund-Nasen-Bedeckung zur Verfügung stehen, kann auch ein Tuch oder ein Schal vor Mund und Nase gehalten oder gebunden werden.

Auch wenn Fahrscheine in den Bussen nicht verkauft werden, gilt Fahrscheinpflicht. Wer Fragen zum Fahrplan hat, wird gebeten, sich direkt an das jeweilige Verkehrsunternehmen zu wenden, so die Behörde. red