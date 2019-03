Erstmals seit 39 Jahren schon Vollbeschäftigung im März

Die bereits im Februar gestartete Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt legte im März an Dynamik zu. In den letzten vier Wochen reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg um 831 Personen (-7,3 Prozent). Aufgrund vorgezogener Wiedereinstellungen im Vormonat fiel der Rückgang im vergangenen März etwas (14,5 Prozent weniger als in 2018) schwächer aus als im Vorjahr. Insgesamt 1305 Personen verloren ihren Arbeitsplatz, 61 (-4,5 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig fanden 1782 Menschen eine neue Beschäftigung, 4,8 Prozent weniger (-90) als in 2018, teilt die Agentur für Arbeit mit.

Ende März waren 10 564 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Seit dem letzten Jahr hat die Arbeitslosigkeit um 247 (-2,3 Prozent) Menschen abgenommen. Im März sank die Arbeitslosenquote von 3,3 auf 3,0 Prozent. Der Agenturbezirk hat heuer erstmalig seit 39 Jahren schon zum Frühlingsanfang Vollbeschäftigung. Vor einem Jahr betrug die Quote 3,2 Prozent.

Der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg umfasst folgende Gebietskörperschaften: Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels.

In der Stadt Bamberg verlief der saisonale Aufschwung am Arbeitsmarkt zum Frühlingsbeginn sehr dynamisch. Die Arbeitslosigkeit reduzierte sich um 25,0 Prozent kräftiger als im März in 2018. Die Verringerung belief sich im letzten Monat auf 105 Personen (-6,4 Prozent). Zum Ende des ersten Quartals gab es 1538 Arbeitslose. In den letzten zwölf Monaten verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 165 Personen (-9,7 Prozent). Das ist der stärkste Rückgang unter allen Kreisen und Städten im Arbeitsagenturbezirk. Die Arbeitslosenquote beträgt 3,7 Prozent (Vorjahr 4,3 Prozent).

Im letzten Monat meldeten die Arbeitgeber aus Bamberg 394 sozialversicherungspflichtige Stellen, 14 beziehungsweise 3,4 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die jährliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt fällt im Landkreis Bamberg agiler aus als in der Stadt. Seit Ende Februar reduzierte sich die Arbeitslosigkeit um 204 Personen oder 9,3 Prozent auf 1983. Die Zahl der Beschäftigungslosen nahm bin-nen Jahresfrist um 29 Personen bzw. 1,4 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,2 Prozent (Vorjahr 2,3 Prozent). Das ist Vollbeschäftigung und gleichzeitig die niedrigste Quote unter allen Kreisen und Städten im Arbeitsagenturbezirk. red