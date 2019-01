Erstmals Gesundheits-Café

Dr. Günter Bedenk war von 1986 bis 2016 in Bad Kissingen als Allgemeinarzt tätig. Seine Erfahrungen mit den häufigsten und wichtigen Erkrankungen aus den verschiedenen medizinischen Fachbereichen hat er in einem Buch zusammengefasst. Die Herausforderung für jeden Allgemeinarzt stellt die Vielfalt der möglichen Erkrankungen und deren Einordnung in bedrohliche oder abwartend zu behandelnde Verläufe dar. In seinem Vortrag möchte Dr. Bedenk diese Aspekte beleuchten, gleichzeitig aber auch bedeutsame und umsetzbare Vorbeugemaßnahmen aufzeigen. In seinem Buch beschreibt Dr. Bedenk am Ende eines jeweiligen Kapitels auch den Verlauf der zuvor erklärten Erkrankung bei berühmten Persönlichkeiten. Die Zuhörer können Fragen stellen. Das neue "Gesundheits-Café" startet am Dienstag, 29. Januar, im Mehrgenerationenhaus.Ab 14.30 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit. Kurz vor 15 Uhr beginnt die Veranstaltung. sek