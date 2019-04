Erstmals das Heilige Abendmahl feiern

Am Sonntag, 14. April, findet um 9.30 Uhr die festliche Konfirmation mit Feier des Heiligen Abendmahles in der Kirche in Geroda statt: Emma Hörmann (Schondra), Atena Karimi (Bad Brückenau), Phil Leife...