Erstmals am Tisch des Herrn

Zum ersten Mal zogen in diesem Jahr in Begleitung von Stadtpfarrer Helmut Hetzel und Pastoralreferent Thomas Matzick 31 Erstkommunionkinder in die Stadtpfarrkirche ein. Der Einzug wurde musikalisch durch das Jugendorchester der Stadtjugendkapelle mit seinen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Tobias Komann umrahmt.

Stadtpfarrer Helmut Hetzel begrüßte die Erstkommunionkinder und ihre Familienmitglieder in seiner Einführung und wies auf die besondere Bedeutung des Tages hin. Zu Beginn der Feier wurden die Kerzen der Kommunionkinder an der Osterkerze entzündet. Die Kinder wurden in die Gestaltung des Gottesdienstes mit einbezogen und trugen einzelne Gebetstexte vor. Musikalisch gestaltet wurde die Feier von Hans Schmid an der Gitarre und Toni Rotter am E-Piano mit zeitgemäßen Liedern.

Am Ende des Gottesdienstes wünschte Hetzel den Mädchen und Jungen einen schönen Nachmittag, den sie ja im Kreise ihrer Familie verbringen würden. "Genießt den Tag und öffnet eure Geschenke mit Freude", gab er ihnen mit auf den Weg.

Die Erstkommunionkinder: Anna Adler, Alexander Braun, Nina Engel, Tami Engl, Emanuel Fischer, Thea Flemming, Marlene Flügel, Nuno Gaipl, Moritz Grumann, Lilly Marie Gugelmann, Laura Hafer, Alexander Hanke, Ronja Herrmann, Luzie Heydt, Jakob Horcher, Dorothea Hornischer, Lisa-Marie Jäger, Milena Jentsch, Emmy Johna, Samuel Koussougbo, Lilly Kudernatsch, Nathanael Lang, Serena Miller, Lina Mundt, Lara Nitsche, Klara Ott, Genoveva Rockel, Greta Schmitt, Simon Schubert.