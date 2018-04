Erstmals am Abendmahl teilgenommen

Mit einem "Ja" zu Gott wurden am Sonntag vier Konfirmanden als Vollmitglied in die evangelische Kirchengemeinde Buch am Forst aufgenommen. Jasemin Pietschmann, Leonie Reg, Daniel Hauck und Fabian Wagner nahmen zum ersten Mal am Abendmahl teil. Pfarrerin Veronika Kaeppel segnete die jungen Christen ein. Sie wies auf ein Päckchen Taschentücher hin mit der Aufschrift "Ja". Immer wieder begegneten wir im Leben einem "Ja". Bei der Taufe sagten es die Eltern und Paten. "Heute sagen die Konfirmanden ,Ja‘ und bekennen sich selber zu Gott", so die Pfarrerin. Den Gottesdienst in der Maria-Magdalena-Kirche gestalteten Susanne Thaler an der Orgel und der Chor "Taktvoll". Foto: Andreas Welz