Erstmalig ein begehbarer Kreuzweg

An Karfreitag, 19. April, wird um 9 Uhr zu einem ganz speziellen Kreuzweg in die St.-Ägidius-Kirche nach Stöckach eingeladen: Via Dolorosa - ein Kreuzweg, der im Raum und durch die Ausstattung von St. Ägidius den letzten Weg Jesu entstehen lässt. Anhand von sakralen Gegenständen wird zunächst aufgezeigt, wie der Karfreitag entstehen konnte. Die einzelnen Stationen orientieren sich an verschiedenen räumlichen Gegebenheiten im Kirchenraum, bis hin zum Grab. Der Kreuzweg wird unter dem Blickwinkel der Schmerzensmutter gebetet.