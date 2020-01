Erstkommunionkinder stellen sich vor

In der St.-Anna-Kirche findet am Samstag, 11. Januar, um 17.15 Uhr der Vorstellgottesdienst der Erstkommunionkinder der Pfarrei Glosberg mit den Filialen Gundelsdorf, Haig und Reitsch statt. Eine Einladung hierzu ergeht an die gesamte Pfarrgemeinde. red