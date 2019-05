Küps — 15 Männer und Frauen feierten in der Sankt-Elisabeth-Kirche in Küps ihre Jubelkommunion. Hier beziehungsweise in der Filialkirche Sankt-Josef-Thonberg empfingen sie vor 65, 60, 50, 40 oder 25 Jahren zum ersten Mal die heilige Kommunion. Foto: Dieter Wolf