Erstkommunion in Steinberg

Unter dem Motto "Regenbogen" fand der feierliche Gottesdienst zur Erstkommunion in der Pfarrei St. Pankratius Steinberg statt. In eindrucksvoller Weise brachten sich die vier Mädchen und drei Jungen in die Gestaltung des Gottesdienstes mit ein. Das Bild zeigt die Erstkommunionkinder mit Pater Waldemar und den Ministranten. Die diesjährigen Kommunionkinder sind (von links nach rechts): Franz Fischer, Emelie Wich, Sophie Geiger, Josef Buckreus, Lotta Beitzinger, Eva-Maria Neder, Joshua Harris. Foto: bgö