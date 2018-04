Erstkommunion in Neuses gefeiert

Am Weißen Sonntag empfingen neun Mädchen und neun Jungen aus den Pfarreien St. Sebastian Neuses, St. Bonifatius Breitenloh und Heiligste Dreifaltigkeit Theisenort die heilige Erstkommunion.Unter musikalischer Begleitung der Flößerkapelle zogen die Erstkommunionkinder mit Franziskanerpater Maximilian Kray in die vollbesetzte und festlich geschmückte Kirche St. Sebastian in Neuses ein. Die Kommunionkinder gestalteten den Festgottesdienst mit und die Kirchenband erfreute mit modernen Kirchenliedern. Die Erstkommunionkinder waren Klara Dunst, Leonie Förtsch, Tim Hopf, Charlotte Horn, Fabian Kretz, Amelie Neubauer, John Schwarz, Mara Zeller, Emilia Filangieri, Leon Römhild, Lara Stadelmann, Emily Bauer, Christoph Geiger, Paul Hochberger, Jan-Philipp Lindlein, Annabell Rech, Noah Weber und Jonas Zeipelt. red