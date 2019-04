Erstkommunion in Mainroth

Die Erstkommunionkinder, Eltern und Paten treffen sich am Weißen Sonntag um 9.15 Uhr im Jugendhaus zur Segensfeier in der Kirche. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und alle Gläubigen sind hierzu eingeladen. Beginn der Andacht ist um 17 Uhr.

Die Jubelkommunion in Mainroth findet am Sonntag, 19. Mai, mit dem Gottesdienst um 10 Uhr und einer Andacht um 14.30 Uhr statt. Jubelkommunion haben die Erstkommunionjahrgänge 1994, 1979, 1969, 1959, 1949, 1939. Anmeldungen an das Pfarramt unter Telefon 09229/586 oder E-Mail pfarrei.mainroth@erzbistum-bamberg.de. red