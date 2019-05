Erstkommunion in der Pfarrkirche

Am Sonntag, 5. Mai , findet in der Herz-Jesu-Kirche eine Erstkommunion statt. Die Kommunionkinder treffen sich mit ihren Eltern und Paten um 9.45 Uhr am Pfarrzentrum. Unter den Klängen der Blaskapelle Schwürbitz ziehen die Kommunikanten ins Gotteshaus ein. Der Festgottesdienst, mitgestaltet vom Kirchencho, beginnt um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst ist am Hauptportal Fototermin. Um 17 Uhr findet eine Dankandacht statt. hh