Erstkommunion im Banzer Stift

Eine ganze Woche haben Kinder des Banzer Stifts Erstkommunion gefeiert. Dabei lernten sie, dass Eucharistie das Brot fürs Leben ist, nicht nur für einen Tag. Der Kommunionausflug führte zur Wallfahrtskirche Maria del Rosario, in die Abtei Münsterschwarzach, in Würzburg in den Dom und in Neumünster zu den Bistumspatronen. Foto: privat