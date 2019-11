Erstes Treffen der Sternsinger

Alle, die sich an der nächsten Sternsinger-Aktion am Sonntag/Montag, 5./6. Januar, beteiligen wollen, treffen sich am heutigen Freitag um 16.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal, St.-Anna-Straße 4. Anmeldungen liegen am Schriftenstand der Pfarrkirche St. Kilian aus und können unter www.stkilian-badstaffelstein.de heruntergeladen werden. red