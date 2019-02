Erstes Paket für das Projekt "Insulin zum Leben" verschickt

Seit Ende des Jahres 2018 engagiert sich das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz gemeinsam mit der Apotheke am Klinikum und der Marien-Apotheke unter der Federführung von Diabetologin Elisabeth Dewald für das Projekt "Insulin zum Leben". In Entwicklungsländern ist lebensnotwendiges Insulin oft Mangelware, für viele Menschen unerschwinglich und Hilfsmittel zur Diabetesbehandlung sind rar.

Wertvoller Inhalt im Müll

Der Apotheker Andreas Rudl erläutert: "In Deutschland darf ein Medikament, welches einmal die Apotheke verlassen hat, nicht an einen anderen Patienten erneut abgegeben werden." Durch diese Regelung wird das lebensnotwendige Insulin weggeworfen, wenn ein Diabetiker zum Beispiel eine andere Insulinart benötigt. Angebrochene Verpackungen landen ebenfalls mit dem wertvollen Inhalt im Müll.

In Entwicklungsländern herrscht dagegen ein Mangel an Insulin. Eine Insulinflasche kostet circa 50 Prozent und mehr eines durchschnittlichen Monatseinkommens, Hilfsmittel wie Blutzuckermessgeräte sind Luxusgegenstände. Elisabeth Dewald, die die Teilnahme an dem Projekt in Forchheim initiiert hat, bittet daher um Mithilfe: "Wenn Sie nicht mehr benötigtes, haltbares Insulin oder auch Teststreifen für Blutzuckermessgeräte haben, werfen Sie dies nicht weg, sondern bringen Sie es zu uns - das Insulin am besten direkt aus der Kühltasche/Kühlschrank, damit die Kühlkette nicht so lange unterbrochen wird."

Die Spenden (verschlossene Insulinpatronen, Durchstechflaschen, Einmalpens, Teststreifen zu allen Blutzuckermessgeräten, Pennadeln, Lanzetten, wenn möglich in Originalverpackung und mit einer Haltbarkeit von mindestens noch vier Monaten) nehmen sowohl Elisabeth Dewald im Klinikum Forchheim, Krankenhausstraße 10, entgegen als auch die Apotheke am Klinikum und die Marien-Apotheke in der Gerhart-Hauptmann-Straße 19. Von hier aus werden sie laut Pressemitteilung des Klinikums weitergeleitet an eine zentrale Sammel- und Versandstelle.

Ein erstes Paket, vollgepackt mit Insulin und Hilfsmitteln, ist vom Klinikum gemeinsam mit den beiden Apotheken verschickt worden. Die Projektleiterin von "Insulin zum Leben" ist Heidrun Schmidt-Schmiedebach. red