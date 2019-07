Erstes Elektrofahrzeug des Marktes Mainleus

Es handelt sich um eine echte Premiere: Unter den zwei neuen Bauhoffahrzeugen, die der Markt Mainleus nun in Dienst stellte, befindet sich das erste Elektrofahrzeug der Gemeinde. Zur Fahrzeugtaufe fanden sich die Vertreter des Marktes am Flößerstein ein und übergaben die beiden neuen Wagen an den Bauhofleiter.

Ein dieselbetriebener Pritschenwagen mit sechs Sitzplätzen in oranger Kommunalfarbe sorgt künftig für gute Dienste im ganzen Gemeindegebiet als Einsatzfahrzeug für Grünanlagenpfleger und Bautrupps.

Der elektrisch betriebene Kleintransporter in Weiß ist das neue Führungsfahrzeug für den Bauhofleiter Reiner Meußgeier und dessen Stellvertreter. Die Reichweite einer elektrischen "Tankfüllung" reicht mindestens für alle Fahrten eines Arbeitstages aus, so dass das Fahrzeug nach Dienstschluss an der Steckdose wieder für den nächsten Morgen geladen werden kann. Für beide Fahrzeuge hatte der Markt Mainleus insgesamt 70 000 Euro aufzubringen. red