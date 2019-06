Erstes Camp mit Anil

Anil Husaric, neuer Trainer beim TC RW Bad Kissingen, ist hervorragend in Bad Kissingen angekommen. So gut, dass bereits vier Wochen nach seinem "Antritt" in der Kurstadt das erste Feriencamp erfolgreich stattfinden konnte. Unter seiner fachkundigen Anleitung widmeten sich die Kinder und Jugendlichen mit großer Begeisterung dem Tennissport.

Begonnen wurde der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück, gefolgt von Technik- und Taktiktraining. Nach dem Mittagessen wurde Matchpraxis gesammelt, bevor die Teilnehmer zur Abwechslung verschiedene andere (Ball-)Sportarten spielerisch ausprobieren konnten. Bei den nachmittäglichen Trainingseinheiten wurde Anil von Sportwart Markus Wittek unterstützt. Aufgrund der schweißtreibenden Übungen und der hochsommerlichen Temperaturen durften auch Erholungsphasen nicht zu kurz kommen. Ein hierfür hervorragend geeigneter Platz war der nahe gelegene Saalemäander, der von den teilnehmenden Jugendlichen oft aufgesucht wurde.

Eindeutiger Höhepunkt für die Kinder war allerdings das gemeinsame Zelten auf der eigenen Anlage. An den beiden letzten Abenden wurde gemeinsam bis in die Dunkelheit miteinander gespielt und am Lagerfeuer die ein oder andere Geschichte ausgetauscht.

Auch die Eltern und Großeltern durften an einem kleinen Eltern-Kind-Turnier teilnehmen. Der Sportwart betätigte sich hier als Koch und reichte den Teilnehmern original Cevapcici , die von Anil, einem gebürtigen Bosnier, mit viel Liebe zur Heimat vorbereitet wurden.

Camp in den Sommerferien

In der ersten Ferienwoche der Sommerferien wird es vom 29. Juli bis 1. August, ein weiteres Camp auf der Anlage des TC Rot-Weiß Bad Kissingen geben. Interessierte Kinder, die nicht Mitglied im Verein sind, dürfen natürlich trotzdem daran teilnehmen. Infos auf der Homepage unter www.tennisbadkissingen.deoder auf der Anlage des TC RW Bad Kissingen. red