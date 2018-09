Erster Vereinstitel nach 22 Jahren für Vetterdietz - Schirmer und Löffler doppelte Meister

In der TSV-Arena hat die Tischtennis-Vereinsmeisterschaft des TSV Windheim stattgefunden. An drei Tagen wurden in insgesamt sieben Konkurrenzen die Titelträger ermittelt.

Die 14 Herren spielten in zwei Vorrundengruppen die Teilnehmer der End- und Platzierungsrunde aus. Es schafften die nach der Rangliste am besten platzierten Spieler den Sprung in die Endrunde, die mit Stefan Schirmer, Fritz Schröppel, Armin Raab, Volker Wich, Andreas Trebes, Milan Gruber, Andreas Neubauer und Uwe Motzke gut besetzt war.

In hochklassigen Spielen gab es die eine oder andere Überraschung. Milan Gruber besiegte Volker Wich, Andreas Trebes bezwang Armin Raab und Volker Wich brachte Stefan Schirmer mit 3:2 seine einzige Niederlage bei.

Im Endspiel traf der bis dahin noch ungeschlagene Fritz Schröppel auf Schirmer, der unbedingt gewinnen musste, um sich den Titel zu holen. In einem sehenswerten Spiel siegte Schirmer gegen Schröppel 3:0 und holte sich damit seinen vierten Vereinsmeistertitel.

Hinter Schröppel belegte Armin Raab den dritten Platz, der lediglich einen Satz besser war als Milan Gruber. Auf den Plätzen 5 bis 8 folgten Volker Wich, Andreas Trebes, Andreas Neubauer und Uwe Motzke. Die Platzierungsrunde gewann ungeschlagen Luca Löffler.

In der Doppelkonkurrenz gingen sieben Paarungen an den Start, die im Modus Jeder gegen Jeden ausgetragen wurde. In teilweise sehr knappen und sehenswerten Begegnungen setzten sich Stefan Schirmer und Thomas Schulz ungeschlagen durch. Platz 2 ergatterten Andreas Neubauer und Luca Löffler, die mit 25 die meisten Sätze spielten und am Ende 4:2 Spiele auf dem Konto hatten. Drei Sätze weniger, aber ebenfalls 4:2-Spiele hatten Fritz Schröppel und Matthias Neubauer, die damit Dritte wurden.

Bei den fünf gestarteten Damen gab es ein Comeback. Nach ihrem letzten Vereinsmeistertitel 1996 setzte sich nach 22 Jahren Vorsitzende Heidi Vetterdietz wieder die Krone bei den Damen auf. Vetterdietz blieb in ihren vier Spielen ungeschlagen, benötigte jedoch gleich dreimal den Entscheidungssatz, um ihre weiße Weste zu behalten. Auf dem zweiten Platz folgte Claudia Ruß vor Melanie Löffler.

Im Mixed-Wettbewerb der Erwachsenen strauchelten überraschend die Topfavoriten Heidi Vetterdietz und Thomas Schulz und wurden Zweite, da sie gegen Dieter Pfadenhauer und Melanie Löffler glatt mit 0:3 verloren. Da Benedikt Trebes und Claudia Ruß bis auf die 1:3-Niederlage gegen die Favoriten ihre Spiele gewannen, hatten sie am Schluss ebenfalls 3:1-Spiele, waren aber einen Satz besser und holten so etwas unerwartet den Titel. Dritte wurden Christin Frauenhofer und Luca Löffler.

Zuvor eröffneten die Mädchen und die Jugend die Meisterschaften. Bei den Mädchen holte sich Lisa Wachter ihren dritten Einzeltitel, da sie in einem packenden Endspiel hauchdünn mit 3:2 gegen Leonie Löffler gewann. Dritte wurde Anne Löffler.

Bei der Jugend belegte Marlon Gruber Platz 3, Zweiter wurde Jan Löffler. Den Titel ohne Spiel- und Satzverlust verteidigte der schon bei den Herren mit agierende Nico Löffler, der zugleich auch das Mixed-Turnier mit Lisa Wachter gewann. at