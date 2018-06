Erster Unternehmerstammtisch fand im Oberen Rodachtal statt

Fachkräfte gesucht





Im September wieder



red



"Miteinander mehr bewegen" ist das Motto der Firma Beetz aus Wallenfels , und es war zugleich Leitmotiv für den ersten Unternehmerstammtisch des Oberen Rodachtals, der im neu errichteten Betriebsgebäude des Bauelementespezialisten stattfand.Gemeinsam mit seinem Steinwiesener Kollegen Gerhard Wunder hatte Bürgermeister Jens Korn die Firmenchefs eingeladen. "Unsere Gemeinden haben sich gemeinsam aufgemacht, um für die Menschen im Oberen Rodachtal Perspektiven zu schaffen. Das können wir nur mit Ihnen, unseren Unternehmern", sagte Korn einleitend. Korn machte auch die Prioritäten der Kommunen klar: "An erster Stelle steht für uns die Bestandspflege, erst dann kommt die Bemühung um Neuansiedlungen." Daher sei der regelmäßige Austausch mit der örtlichen Wirtschaft auch so wichtig.Hausherr Andreas Beetz freute sich vor allem über die Möglichkeit, mit Kollegen ins Gespräch zu kommen, "deshalb haben wir auch sofort Ja zu dieser Veranstaltung gesagt". Bernd Haderlein, der bei Beetz für die Kundenbetreuung zuständig ist, zeigte den Weg vom Eisenwarenhandel in Neufang bis hin zu einem deutschlandweit renommierten Spezialisten für Bauelemente auf.Der thematische Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der Gewinnung von Fachkräften. Bereits zwei Mal hatte das Obere Rodachtal zu einer Ausbildungs- und Jobmesse eingeladen. Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbaumanagement stellte Alternativen vor, denn die Vorbereitung der Messen sei jeweils sehr aufwendig gewesen. Es sei fraglich, ob sich der Ressourceneinsatz bei einem überschaubaren Potenzial an Teilnehmern lohne. Denkbar seien aus Sicht des Stadtumbaumanagements eine Broschüre aller Ausbildungsbetriebe oder eine Bustour für Interessierte durch die Unternehmen.Unter der Moderation von Rainer Kober diskutierten die Firmenvertreter über das weitere Vorgehen. Einigkeit herrschte darüber, dass die Fachkräftegewinnung weiter im Fokus stehen müsse. Ralf Börner, der aktuell für den chinesischen Automobilzulieferer Lead Mould einen Standort in Steinwiesen aufbaut, machte den Unternehmen in dieser Hinsicht Mut. Er habe auf Stellenanzeigen in diesem Jahr sehr gute Resonanz erhalten: "Das habe ich in diesem Ausmaß nicht erwartet."Bei der Bewertung der bisherigen Messen gingen die Meinungen auseinander. Gabriele Köstner von der Firma Müller-Zeiner berichtete von positiven Erfahrungen: "Wir konnten einige Praktikanten gewinnen." Es sei allerdings wichtig, dass die Firmen selbst junge Mitarbeiter an die Stände schickten: "Nur so kommt der Kontakt zu den Schülern zustande."Auch Stefan Müller-Gei vom gleichnamigen Sägewerk setzt auf die Anbahnung von Praktika: "Wir müssen die Jugendlichen zu uns in die Betriebe bringen, um ihnen einen realistischen Einblick in die Arbeit zu geben."Für Cornelia Thron hingegen waren die Besucher der Messe noch zu jung: "Gerade für die Pflege sollten die Interessenten ein gewisses Alter haben." Auch der Geschäftsführer von rvt, Christian Geipel, zog eine gemischte Bilanz: "Die Idee war richtig, allerdings war das Ergebnis ernüchternd."Er schlug vor, speziell für die kleineren Unternehmen im Oberen Rodachtal bei den Messen in der Region einen gemeinsamen Stand anzubieten. Diese Idee überzeugte. Zudem wollen die Unternehmen einen Überblick über alle Ausbildungsmöglichkeiten im Oberen Rodachtal geben. Es soll deshalb eine Broschüre erscheinen, in der sich die Ausbildungsbetriebe vorstellen.Alle Unternehmer sprachen sich für eine Fortsetzung der Stammtische aus. Im September werden die beiden Bürgermeister zum zweiten Treffen einladen. Das Stadtumbaumanagement soll Pläne für eine neue Ausbildungsinitiative vorlegen.