Erster Todesfall in Erlangen

Bis zum Dienstag, 31. März, Stand 13.20 Uhr, hat das Staatliche Gesundheitsamt Erlangen insgesamt 152 Coronafälle in Stadt (84) und Landkreis (68) bestätigt. Inzwischen gibt es in Erlangen auch den ersten Todesfall zu beklagen. Es handelt sich um einen 82-jährigen Mann, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Fallzahlen werden täglich bis 16 Uhr auf der Homepage des Landratsamtes unter www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/meldungen/neuartiges-corona-virus-sars-cov-2/ aktualisiert.

Das Landratsamt unterstützt den gemeinsamen Aufruf der Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml und der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) und ruft zur medizinischen Mithilfe auf. Besonders gefragt sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, pharmazeutisch- und medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA, MTA) im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in der Ausbildung. Wer über medizinische oder pflegerische Sachkenntnisse verfügt und den Landkreis Erlangen-Höchstadt unterstützen kann, meldet sich bitte per E-Mail an medizinische.helfer@erlangen-hoechstadt.de. Das Landratsamt bedankt sich für jede Unterstützung, um den Bedarf an medizinischer Mitarbeit unter anderem im Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt zu decken.

Koordination läuft online

Über https://freiwillige.blaek.de laufen Angebot und Bedarf an zusätzlicher medizinischer Mitarbeit zusammen. Auch auf der Online-Plattform www.pflegepool-bayern.de können sich Pflegekräfte melden, die derzeit nicht in ihrem Beruf tätig sind.

Die Bayerische Staatsregierung hat am Montag beschlossen, die bisherige Ausgangsbeschränkung bis einschließlich Ende der Osterferien, Sonntag, 19. April, aufrecht zu erhalten. Das Landratsamt bleibt weiterhin für den direkten Publikumsverkehr geschlossen. Termine sind nur in unaufschiebbaren Fällen nach vorheriger Terminvergabe möglich. Das Bürgertelefon des Staatlichen Gesundheitsamtes Erlangen bleibt von Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 16 Uhr, sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 09131/8032680 erreichbar.

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben und erkrankt ist, wendet sich zunächst bitte telefonisch an seinen Hausarzt oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117). Weitere Informationen Informationen zur aktuellen Entwicklung gibt es auf der Landkreis-Homepage unter www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/meldungen/neuartiges-corona-virus-sars-cov-2/. Hinweise und Unterstützung für Unternehmen, Familien und Senioren sind auf der Corona-Themenseite zusammengestellt: www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/coronavirus/. red