Erster Test für Obermain-Marathon am Sonntag über Kloster-Banz-Runde

Zur Vorbereitung auf den 15. Obermain-Marathon, den der TSV Staffelstein am Sonntag, 7. April, ausrichtet, lädt das Organisationsteam alle Nordic-Walking-Freunde wieder zu zwei Test-Walks auf die landschaftlich reizvolle Kloster-Banz-Route über 14 Kilometer ein.

Zum letzten Mal liegt die Organisation auf der Strecke in den bewährten Händen von Horst Schwendner und Bernd Faulstich. Nach mehr als 30 erfolgreichen Probeläufen im Vorfeld des Obermain-Marathons ist mit der 15. Auflage für beide die Zeit gekommen, die Verantwortung in - noch zu findende - jüngere Hände zu legen. Zum Auftakt am Sonntag, 10. März, 10 Uhr, freuen sich beide noch einmal auf hoffentlich viele bekannte Gesichter.

Treffpunkt ist an der Fun-Arena, neben dem Parkplatz am Aqua-Riese-Hallenbad in Bad Staffelstein. Für die Versorgung und Betreuung der Sportler ist gesorgt. Nur Gruppen und Vereine mit mehr als fünf Teilnehmern möchten sich bitte per E-Mail bei b.faulstich@sport-praxis.de anmelden. Für Einzelstarter ist dies nicht erforderlich. Die Teilnahme an den Test-Walks ist kostenfrei. Spenden kommen der Jugendarbeit des TSV zu Gute. Nordic-Walking-Stöcke können ebenfalls kostenfrei ausgeliehen werden. Vor dem Start werden Freistarts für den Obermain-Marathon sowie Sachpreise verlost. Der zweite Probelauf findet am Mittwoch, 20. März, 18.30 Uhr, als Night-Walk statt. Weitere Infos unter Telefon 09573-235055 oder www.obermain-marathon.de. red