Seit Mittwoch befinden sich die Fußballer des FC Sand in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Bayernliga Nord. Nach den ersten Trainingseinheiten findet am heutigen Samstag das erste Testspiel statt. Um 16.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Dieter Schlereth beim TSV Knetzgau an. Der Kreisligist feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. red