Erster Test endet Remis

Den ersten Test für die Rückrunde bestritt der SSV Ober-/Unterlangenstadt gegen ein Team mit Aufstiegsambitionen aus der A-Klasse in Coburg, den SV Bergdorf-Höhn. Neben den Neuzugängen Wieczorek, Adeo und Engelhardt kamen auch einige Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz. SSV O'/Unterlangenstadt - SV Bergdorf-Höhn 2:2 (2:1)

Die ersten Minuten gehörten den Gästen, die besser kombinierten. In der 15. Minute nutzte Gebert einen starken Pass von Wieczorek und überlupfte den Gästetorwart zum 1:0. Im Gegenzug verfehlte Holland mit einem Freistoß aus 16 Metern nur knapp das Tor der Heimelf. In der 30. Minute erzielte der agile Holland mit einer sehenswerten Einzelleistung das 1:1. Nur drei Minuten später kämpfte sich A. Traut durch die Abwehr der Gäste und brachte den SSV mit einem abgefälschten Schuss erneut in Führung. Nach der Pause wurde die Partie hektischer und die Kontrahenten versuchten es mit mehr Zug zum Tor. In der Schlussphase zeigte der eingewechselte Torwart Engelhardt einige Paraden. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte erneut Gästestürmer Holland den verdienten 2:2-Endstand. jr Tore: 1:0 Gebert (15.) 1:1 Holland (30.), 2:1 Traut A. (33.), 2:2 Holland (86.) / SR: Frederik Braunersreuther (FC Mitwitz).