Erster Tag an Grundschule Eltmann

Der erste Schultag an der Grundschule in Eltmann ist am Dienstag, 11. September. Für die Schulanfänger und deren Eltern findet ab 9 Uhr in der Aula eine Begrüßung statt. Der Unterricht endet für die Erstklässler an diesem Tag um 11.20 Uhr. Für die Kinder der Jahrgangsstufen zwei bis vier der Grundschule Eltmann findet der Unterricht von acht bis 11.20 Uhr statt. red