Erster Senioren-Aktiv-Tag des Landkreises ERH findet guten Zuspruch

"Wer rastet, der rostet" lautete das Motto des ersten Senioren-Aktiv-Tags am Samstag auf dem Vereinsgelände der Turnerschaft Herzogenaurach (TSH). Infostände, Workshops und eine Senioren-Olympiade sollten auf die vielfältigen Angebote für Senioren im Landkreis Erlangen-Höchstadt aufmerksam machen und luden zum Mitmachen ein.

Die Senioren sollten mit "Spiel, Spaß und Bewegung den Körper und Geist in Schwung bringen und so ein hohes Maß an Lebensqualität und Freude erreichen", hieß es im Flyer des Senioren-Aktiv-Tags. Veranstalter dieses brandneuen Ereignisses war der Bayerische Landes-Sportverband e.V. (BLSV). Die Idee entstand im Frühjahr, als Walter Ferbar das Amt als Referent für Sport der Älteren antrat. Daraufhin wurde ein Konzept entwickelt und Kontakte mit den Referenten geknüpft. Bei Gerd Ankermann wurde angefragt, ob man das Gelände der Turnerschaft nutzen könne. BLSV-Kreisvorsitzender Walter Fellermeier ist stolz, dass die Vereinsmitglieder als Team so fleißig gearbeitet haben, um den Senioren-Aktiv-Tag zu ermöglichen: "Das ist die erste Veranstaltung dieser Art in Mittelfranken."

Jonas Nienaber überreichte im Namen des Vereins "ERH Vitallauf" einen Scheck über 1000 Euro zur Unterstützung des Seniorensports, und auch der Schirmherr der Veranstaltung, Landrat Alexander Tritthart, überreichte eine Spende. Tritthart bedankte sich, dass man ihn als Schirmherr ausgewählt hatte, und bemerkte scherzhaft, er hoffe, dass diese Entscheidung nicht aufgrund seines 50. Geburtstags getroffen worden sei.

Das Angebot auf dem Sportplatz der TSH war breit gefächert: Man konnte kegeln, Basketball spielen, Medizinball werfen, Golfen und Blasrohrschießen mit dem Schützenverein "Hubertus" Adelsdorf. Letzteres klingt zuerst etwas unerwartet, ist jedoch eine hervorragende Sportart, um das Lungenvolumen eines Menschen zu steigern.

All diese Disziplinen waren Teil der Olympiade, bei der die fünf besten Teilnehmer Geschenkkörbe des Greuther Teeladens gewannen. Als zusätzlichen Preis verloste der Golfclub Herzogenaurach unter allen Teilnehmern einen Platzreifekurs aus.

Außerdem gab es die Möglichkeit, an zehn Workshops wie beispielsweise Qigong, Tanzen im Sitzen, Ernährungsberatung oder Nordic Walking teilzunehmen, die teils auf der Sportanlage und teils in der Sporthalle der Turnerschaft stattfanden. Die Vereine "Gut Holz" Häusling, TSG Weisendorf, TDM Franken, die Bayerische Sportjugend Erlangen-Höchstadt und der BLSV hatten Infostände aufgebaut, um über das Sportangebot von Kegeln über Ballsport bis hin zu Triathlon, Duathlon und Marathon zu informieren.

Eine Pause von den ganzen Aktivitäten konnte man sich auf der Terrasse der Turnerschaft bei einer Tasse Kaffee und Kuchen gönnen.

Der nächste Senioren-Aktiv-Tag soll vermutlich in zwei Jahren stattfinden, so Walter Ferbar; dann aber eher in den östlicheren Regionen des Landkreises.