Erster Schultag an der Realschule

Die Realschule Herzogenaurach gibt folgende Informationen für den ersten Schultag am Dienstag, 10. September, bekannt:

Für die neuen 5. Klassen beginnt das Schuljahr um 8.45 Uhr. Die Schüler der 5. Jahrgangsstufe versammeln sich bis 8.45 Uhr in der Aula zur Begrüßungsveranstaltung. Sie werden dort ihren Klassen zugeteilt. Um 10.30 Uhr findet in der evangelischen Kirche am Burgstaller Weg ein Anfangsgottesdienst statt. Dazu sind auch die Eltern eingeladen. Alle neuen Schüler der Jahrgangsstufe 6 bis 10 treffen sich bereits um 7.45 Uhr im Raum 113 zu einer kurzen Begrüßung. Alle übrigen Schüler der 6. bis 10. Klassen suchen selbstständig ihr Klassenzimmer auf. Unterrichtsbeginn ist um 8 Uhr. Unterrichtsschluss am ersten Schultag ist für alle Klassen um 12.15 Uhr. red