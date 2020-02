Erster Schritt zum Museum

Am Jahresbeginn zog die Vorstandschaft des Vereins "1000 Jahre Kronach" eine erfolgreiche Bilanz des abgelaufenen Jahres. Herausragend waren z.B. die Vortragsveranstaltungen mit dem Cranach-Experten Prof. Tacke und dem Heimatarchäologen Gregor Förtsch.

Mit der Herausgabe des Hörbuchs zu den "Kronacher G´schichten für Kinder" wurde Neuland betreten. Die beteiligten Schüler lasen bei den Aufnahmen hervorragend vor, so dass nun eine wirklich interessante CD für Kinder vorliegt.

Im September wurde mit dem Einzug in die Amtsgerichtsstrasse ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte aufgeschlagen. Zum ersten Mal verfügt nun "1000 Jahre Kronach" über Möglichkeiten, Ausstellungen zu konzipieren. Bis es jedoch mit den "CranachWelten" so richtig losgehen kann, werden die Arbeiten noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Unter dem Motto "Museum im Schaufenster" wurde aber schon im Oktober damit begonnen, ausgewählte Lucas-Cranach-Arbeiten auszustellen, um damit bereits einen Einblick in die "CranachWelten" zu geben. Ganz aktuell wird das Cranachsche Frühwerk aus dem Jahre 1504 "Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten" im großen Schaufenster erläutert und mit weiteren Sammelobjekten zum Bildinhalt anschaulich gemacht. Das Original stellt einen besonderen Schatz der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin dar.

Ein zweiter Band der "Kronacher G'schichten für Kinder" ist in Arbeit. Bis zum Herbst soll das Buch fertig sein. Die Herausgabe eines Sammelbandes zur Handwerks- und Gewerbegeschichte in Stadt und Landkreis Kronach ist auf den Weg gebracht, dessen 48 Kapitel aus der Feder von Kreisheimatpfleger i.R. Roland Graf stammen. Fertigstellung und Erscheinen sind für den Sommer 2020 vorgesehen.

Ein besonderes Anliegen der Vorstandschaft ist die Vorbereitung des Cranach- Gedenkjahres 2022. Da wird der 550. Geburtstag von Lucas Cranach zu feiern sein, und in diesem Zusammenhang wendet sich der Verein an alle, die das Cranach-Jubiläums-Jahr 1972 (500. Geburtstag) in Kronach miterlebt haben.

Im aktuellen Cranach-Welten-Schaufenster in der Amtsgerichtsstraße 7/9 werden Diaschaukästen gezeigt, die für die Cranach-Feier im Sommer 1972 verwendet wurden. Alle, die damals die Ausstellungen und Feiern miterlebt haben, bittet der Verein um Schilderung der Eindrücke von den Feierlichkeiten oder vielleicht sogar um Übersendung von Fotos von dem Geschehen (Adresse: KC Amtsgerichtsstr. 7/9).

Mitmach-Angebote

Schwerpunkt der Vereinsarbeit wird die Vorbereitung und Gestaltung der "CranachWelten" sein, die im Jubiläumsjahr 2022 den großen Sohn der Stadt Kronach würdigen. Für das Projekt werden aktive ehrenamtliche Kräfte gesucht. Für den Herbstausflug ist als Ziel Regensburg mit dem Bayerischen Geschichtsmuseum angedacht. mr